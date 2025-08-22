Минути преди пияният шофьор да се вреже с бус в детска площадка в столичния квартал „Христо Смирненски“ е имало родители с деца. За щастие, малко преди инцидента, те са се прибрали по домовете си и така е избегната по-голяма трагедия.

Преди гонката: Мъжът, врязал се в детска площадка, опитал да запали жена

Припомняме, че до гонката се стигна, след като мъжът, с 2,7 промила алкохол в кръвта, първо е заплаши жена и я заля с бензин, а после опита да избяга от полицията. Зрелищното преследване завърши с катастрофа в площадката. И шофьорът, и жената, са добре познати на органите на реда с предишни провинения.

След гонка с полицията: Шофьор, употребил алкохол, се вряза в детска площадка в София

„Имало е битова свада и заплаха за убийство. Мъжът е разлял течност върху жената, с която се е скарал. Тя води скитнически живот, опитвали сме да я настаним в институции, но без резултат. После граждани подават сигнал, полицията идва, а той се опитва да избяга с бус. На около 100 метра оттук по малките улички започва гонка. По пътя удря три коли. Последният е паркиран при детската площадка и това спасява човекът, който е седял на една от пейките там”, разказа кметът на район „Слатина” Георги Илиев.

