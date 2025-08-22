Зрители на NOVA изпратиха до редакцията ни множество снимки от свои почивки, по време на които са използвали водни атракциони. На кадрите се вижда, че отделни части от съоръженията са амортизирани.

Пред NOVA застана адвокатът на един от обвинените за смъртта на 8-годишния Иван в Несебър. Ваня Радиева защитава Христо Раев, който бил капитанът на лодката. Той единствен беше освободен под парична гаранция от 5000 лева. Колегите му - касиерът на парасейлинг обекта Петко Стефанов и морякът Камен Тенев, останаха в ареста.

Припомняме, че 8-годишното дете от Разлог загина при инцидент с парасейлинг в понеделник. В съдебната зала стана ясно, че именно морякът Камен Тенев е поставил коланите на детето, а след трагедията е изхвърлил в морето скъсаните рейки.

Постоянен арест за двама от обвиняемите за смъртта на 8-годишния Иван

Фирма „Венис Марина“, която е собственик на парасейлинга в Несебър, до момента не е била проверявана от Инспекцията по труда. Това заявиха оттам, след като стана ясно, че има пропуски в договорите и на тримата мъже, които бяха арестувани след трагичния инцидент.

„Ние нямаме материална компетентност да контролираме коланите и сбруите на този парашут, който се ползва не от работници на дружеството, а от клиенти, които са външни лица. Ако работи десет часа, а се осигурява само на четири, това е нарушение не само на трудовото, но и на данъчното законодателство. Конкретната фирма не е проверявана, но са обект на проверки са били други атракциони”, обясни началникът на Инспекция по труда - Бургас Павлин Васков.

Фирмата е регистрирана в квартал Камелия в „Слънчев бряг“, където е магазинът за плавателни съдове на компанията. Екипът на NOVA не успя да открие управител нито там, нито в другия фирмен магазин в Бургас. Извън конкретния случай, който тепърва ще се проверява документално, от Инспекцията по труда отчитат именно нарушенията с трудовите договори като основни при наемането на сезонни работници. На първо място посочват аквапарковете, където има много наети лица и вероятността за нарушение там е много по-голяма.

В съдебната зала прокуратурата представи и снимки, на които ясно се виждат повредените колани. Адв. Радиева ги е видяла. „От едната страна – там, където единият колан се захващаше, висеше някакво конче. Леко беше усукано въжето. Не видях някакво разплитане или нещо видимо, което да показва, че тези колани не са в добро състояние”, каза юристът.

Обвиняемите споделили на защитата, че имат съмнения, че конкурентна фирма е саботирала дейността им, тъй като преди инцидента те и въжетата стоели в лодката, до която всеки имал достъп. Съмнения имало и че скъсаните колани са техни. „Моят клиент каза, че не може да повярва, че са се скъсали, защото били нови – на 2 г. Лично той ги бил пробвал, дърпайки кола с тях”, подчерта адв. Радиева.

Капитанът на лодката споделил с адвоката си, че само погледнал трудовия договор, когато го подписвал, но нямал копие от него. Бил назначен на 4-часов работен ден като общ работник. Считаният за управител се оказа с договор за касиер, а все още не е ясно дали третият задържан, който е морящ, изобщо е имал документ за работа. От Инспекцията по труда ще изискат пълна документация за проверка.

Мнението на специалистите

Орлин Атанасов е специалист по пещерно спасяване. В ефира на „Здравей, България” той заяви, че карабинерът, който се вижда на повечето снимки, струва между 1 и 2 лв. във всяка железария.

„Няма никаква гаранция дали той ще се отвори при 5-10-20 или 100 кг. В същото време в магазинната мрежа има специални карабини, които издържат 22 килонютона (над 2200 кг бел. ред.). Те имат специални муфи, които възпрепятстват разтварянето му”, подчерта експертът. Те обаче стрували 20-30 лв.

Какви са правилата за парасейлинг у нас

По думите на Атанасов има осигурителни ремъци, които издържат до 2 тона. Специалистът по пещерно спасяване обясни, че сбруите, използвани за парасейлинг, които се виждат на снимките, не се затягат около краката и кръста на човека. „Те могат да бъдат нахлузени на малко дете и на човек 150 кг”, каза още експертът. Той е категоричен, че коланите по кадрите са „изключително амортизирани”.

„Те са нон-стоп в солена вода, а 4 месеца в годината са на слънце. Това нещо задължително трябва да бъде подменено след един сезон”, твърди Орлин Атанасов. Той определи съоръженията като признак на безхаберие с цел спестяване на пари.

Започват проверки

Случая със скъсания колан коментира и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който провежда инспекции на условията на труд в „Слънчев бряг”. Министърът беше един от най-добрите ветроходци на България, шампион в редица международни турнири преди политическата си кариера.

„Ще бъде проверена не само тази фирма, но и всички, които са свързани с подобна дейност. Безопасността не е към нашето министерство в този случай, даже ми е трудно да преценя към кого е - към „Морска администрация” или към някой друг”, каза министърът. По думите му стареенето при подобни съоръжения в много бързо заради солената вода и слънцето. „Наистина не мога да разбера защо хората, които се занимават с подобна дейност, не си дават сметка. Подобни съоръжения трябва да се проверяват ежегодно”, добави Гуцанов.

"Нарушенията, които сме открили, са над 19 хиляди. Хората, които са без трудови договори, са 2300, а само в областта на хотелиерството и ресторантьорството са 1/4 от тези договори - близо 500. На практика 23 – 24% от икономиката в България е в сивия сектор. А от друга страна, не достигат пари за пенсии, за младите хора, за майките, за втората година майчинство", отбеляза още министърът.

Репортер: Елена Танева