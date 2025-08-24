Санкционираха собственик на питбул, нападал и убивал други животни в Бургас, научи NOVA. Относно казуса са подавани множество сигнали. Служители от Четвърто Районно управление са установили собственика на животното - 46 годишен мъж, на когото е съставен акт.

Същият е преценил, че не може да се справя с отглеждането на кучето, като е предоставил тази дейност на служителите от общинския приют, където четириногото вече е приведено.