След трагичния инцидент в Пловдив, при който мъж беше убит от паднал върху него клон, директорът на Общинско предприятия „Градини и паркове“ Антон Георгиев е освободен от длъжност.

Трагедията в Пловдив: Дървото убиец нямало видими следи от заболяване

Кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова заяви, че причината не е, че не е доволна от работата на Георгиев, но през годините има натрупване на много необработени сигнали.

Припомняме, че фаталния инциднет стана в събота. 78-годишен мъж загина, след като беше затиснат от падналия клон, докато седял на пейка.