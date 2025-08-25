Ден след трагичния инцидент, при който 78-годишен мъж загина, затиснат от паднал клон на дърво в Пловдив, от районната администрация излязоха с първи коментар. Оказва се, че дървото, причинило смъртта на възрастния мъж, докато седял на пейка, е било фитосанитарно здраво. Това заяви в ефира на "Здравей, България" Цветомир Цветков, заместник-кмет по екология на район "Северен" в Пловдив.

"Клоните му са здрави, било е с листа, няма видими следи от заболяване, типично за този вид", обясни Цветков. Той допълни, че администрацията не работи само по сигнали на граждани, а експертите извършват и ежедневни проверки на терен.

Според зам.-кмета причината за подобни инциденти е системна и касае цялата зелена система на Пловдив, а не само район "Северен". "Състоянието на зелената система в Пловдив, касаеща дървесната растителност, е морално остаряла. Дърветата са доста стари", подчерта той.

Цветков изтъкна, че са необходими бързи и сериозни мерки за справяне с проблема, които районната администрация не може да предприеме сама. Като конкретни стъпки той посочи нуждата от цялостна дигитализация и паспортизация на дърветата в града. "Нуждаем се от много повече ресурси, за да можем да си вършим по-качествено работата", заяви той и уточни, че за район "Северен" за тази дейност отговарят едва четирима души.

Цветомир Цветков изказа своите съболезнования на близките на починалия мъж и увери, че неговият екип е на терен и извършва проверки на растителността в района на инцидента.

Редактор: Мария Барабашка