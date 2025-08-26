След фаталния инцидент в Пловдив, при който 78-годишен мъж загина, ударен от паднал клон на дърво, съпругата на жертвата заяви, че веднага след погребението завежда дело.

„Набелязала съм си хора, ще ги съдя до последно. Не за пари, а за да разберат, че не си гледат работата. За това получават заплати”, каза Елена Богутлиева.

Заради инцидента вече беше отстранен директорът на Общинско предприятия „Градини и паркове ”.

Живеещият в района Владимир Илиев твърди, че лично е подавал сигнали към общината за опасни дървета.

„Преди две години с журналисти направихме репортаж за цялата редица от тополи. Познат съм в социалните мрежи като експерт по микология и биология. Това е моe хоби. Забелязах, че всяко второ дърво е засегнато от дърворазрушаваща гъба - тополова панчушка. Тя засяга само мъртви дървета. Това означава, че дървесината им е компрометирана и те се разрушават отвътре. Решението е отстраняване. Дърветата отдавна са в края на живота си”, заяви Илиев.

От общината в Пловдив съобщиха, че започва проверка на състоянието на дърветата по поречието на река Марица и ще премахват потенциално опасните клони.

Елена Богутлиева разказа и как се е случил инцидентът.

„В 13:00 часа ми се обадиха от полицията, че мъжът ми е в Спешното. Щях да припадна от притеснение. Обадих се на сина ми. Отидохме веднага. Беше в шокова зала. Казаха, че трябва да се оперира, защото е с три счупени шийни и тазови прешлени, ръката му била почти счупена, а на главата му имало огромна рана. Получил е силна аритмия. На сутринта дежурният лекар ми се обади и каза, че е починал от масивен инфаркт”, обясни Елена Богутлиева.

Съпругът й редовно правел разходки покрай Марица.

„Когато клонът се е отчупил, е паднал директно върху главата му. Момче и момиче от съседната пейка са се обадили на полицията и пожарната”, каза още почернената съпруга.