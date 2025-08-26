Софийската районна прокуратура образува досъдебно производство за нерегламентирани състезания между автомобили на Околовръстния път в София. Гонките породили съмнения за осъществено умишлено престъпление от общ характер.

На 25 август в СРП са докладвани материали от извършена проверка на служители в „Пътна полиция“ при СДВР. Според разследването на 8 август, около 21,00 часа в пътната отсечка от Герман към ж.к. „Младост“, при управление на моторно превозно средство са извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, съобщават още от държавното обвинение.

Разследването е възложено на СДВР, като е указано приобщаването на документи, разпити на свидетели и изготвяне на експертиза.

