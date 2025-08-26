Темата за безводието в страната коментираха инж. Иван Иванов - председател на сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“ и климатологът Христо Попов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Иванов посочи, че изградената структура, свързана с ВиК, е изградена преди години, но не се подържа достатъчно качествено. Той допълни, че загубите по мрежата са големи, а водният ресурс намалява.

„Ако засушаването продължи по същия начин, градове като Варна, Бургас и други са застрашени от водна криза”, допълни експертът.

Той подчерта, че Европейската комисия публикува стратегия за устойчиво управление на водните ресурси, в която се препоръча на всичките страни в ЕС да намалят потреблението на вода с 10%.

Попов обясни, че се климатът не се е променил рязко и допълни, че сухо лято не се случва за пръв път в страната. Той допълни, че се чака да стигнем до водна криза, за да се започне разговор за предприемане на действия.

По негови думи пролетта е осигурила достатъчно вода, затова е странно в такава ситуация да има проблеми с водоснабдяването. Попов каза, че има сериозен проблем с водопреносната мрежа.

Безводието в Плевен: Трябва спешна реконструкция и ремонт на водопроводната мрежа

Иванов обясни, че средно 60% е загубата на вода по ВиК системите, като при някои оператори е около 80%. Той посочи, че тези загуби трябва да бъдат намалени, да се търсят алтернативни източници и да се изгради нов язовир.

Попов смята, че през следващите години проблемът със засушаването през лятото ще бъде все по-голям. И допълни, че безводието може да обхване цялата страна, затова трябва да се действа на централно политическо ниво, за да се предотвратяват такива кризи.

Редактор: Цветина Петрова