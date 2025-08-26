„Скуотърите" или хората, които незаконно живеят в изоставена или необитаема сграда, се завръщат в нидерландската столица Амстердам, където цените на жилищата са много високи. Недоволството расте, като основната причина е несправедливостта в системата – данъчните облекчения за собствениците на жилища се плащат от наемателите. Този гняв може да се окаже важен фактор на изборите на 29 октомври.

В Нидерландия незаконното наемане на жилища е престъпление, въведено след бунтовете на Фонделщрат през 1980 г., когато по улиците дори бяха изпратени военни танкове срещу скуотърите. Въпреки това, почти всеки месец полицията разгонва незаконни заселници. В момента страната има недостиг от над 400 000 жилища, а 81 000 души търсят първи дом. Цените са на рекордно високо ниво, а новите закони за контрол на наемите карат хиляди частни наемодатели да напуснат пазара. Имотите за продажба са много, но цените са твърде високи за повечето хора. За младите често остават само незаконните наеми или експлоататорски споделени жилища. Строгият контрол върху наемите кара собствениците да се колебаят да отдават имотите си, а университетите не предлагат достатъчно общежития.

Да си бездомен - избор или съдба

Джона ван Лоенен, която е писател и предприемач, предупреждава, че в Нидерландия банките инвестират повече в ипотеки, отколкото в развиващи се компании. „Създаваме стимул, при който хората предпочитат да седят вкъщи, вместо да търсят нови възможности”, казва тя.

Покойната холандска писателка и оцеляла от Холокоста Марга Минко някога e писала за празна къща в Амстердам, където тя и група художници и студенти намерили убежище към края на Втората световна война. Сега къщата, в която тя е живяла десетилетия наред, е пълна с ново поколение бездомни. Помещението е било празно повече от две години, преди да бъде заето от скуотъри.

Нидерландия планира да построи близо 1 милион жилища до 2030 г., но този проект вече се сблъсква с интересите на собствениците на вече съществуващи имоти. Само 4,5% от жилищата в страната могат да бъдат купени от домакинства със среден доход, което показва сериозния проблем с достъпността. Новите правила и контрол върху наемите допълнително затрудняват частните инвеститори и увеличават недостига на достъпни жилища. Експертите предупреждават, че без бързи действия социалното напрежение ще расте, а все повече хора ще търсят незаконни начини за подслон.

Стажант-репортер: Йоана Боянова

Редактор: Калина Петкова