По негови думи животното, забелязано в Североизточна България, вероятно не е леопард
Хищникът, забелязан край Тутракан, вероятно не е черен леопард. Не е и черен гепард , но със сигурност е животно от семейство Котки. Това заяви в ефира на „Твоят ден” кметът на Тутракан и д-р по ветеринарна медицина Димитър Стефанов.
Кризисен щаб заседава в Тутракан заради черния леопард
„Когато получихме сигнала, разгледах записите и с екип отидохме да проверим района с най-съвременна техника. Не видяхме и следа от животното. Пуснахме и кучета. Видяхме други животни в района. Ако там бродеше такъв хищник, те нямаше да са толкова спокойни”, обясни д-р Димитър Стефанов.
Той увери гражданите, че няма опасност за тях, защото със сигурност хищникът няма да обикаля повече в района заради земеделските ниви, които се жънат. По негови думи няма как животното да стои на места с много хора и разположена техника.
Черната пантера отново се появи, но в Силистренско
„Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав, където има много гористи и труднопроходими местности. Там то самото ще се чувства по-добре", допълни кметът.
Редактор: Дарина Методиева
