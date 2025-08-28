Децата от родопското село Смилян вече имат специализирана учебна стая за горска педагогика, съобщават от Южноцентралното държавно предприятие в Смолян.

Помещението в местното държавно горско стопанство е обзаведено с естествени материали, макети, настолни игри, информационни табла, специализирана литература, телевизор и компютър – всичко необходимо, за да могат малките посетители лесно да научат повече за гората.

С помощта на лесовъди, горски педагози и специалисти по дивеча от стопанството децата ще придобиват полезни знания за горските екосистеми. Те ще се запознават с професията на лесовъда и нейното значение за опазването на природата и биологичното разнообразие, ще се учат да разпознават дървесни и животински видове, ще усвояват умения за оцеляване сред природата, както и противопожарни правила.

Заниманията ще бъдат водени от служителите на стопанството – инж. Гергана Балджиева, инж. Везика Моллова и инж. Адриана Ловчалиева.

Целта на инициативата е да събуди интереса на подрастващите към опазването на горската среда и нейните обитатели, както и да надгради знанията и уменията им за отговорно поведение сред природата. Часовете по горска педагогика не само подпомагат учебния процес, но и насърчават здравословния начин на живот, изграждат екологично съзнание и социални умения.

„Това е първата стая за обучение по горска педагогика, която се открива на територията на ЮЦДП – Смолян. Създадена е по модел на лесовъдските структури в Европа“, посочи инж. Здравко Бакалов, директор на предприятието. Заедно с него лентата на новата придобивка преряза и директорът на ДГС – Смилян, инж. Анатолий Елев.