След прохладната сутрин, в петък ще е слънчево и приветливо топло с температури следобед между 29 и 34 градуса. Подобна ще е обстановката и в събота почти през целия ден. Сутринта - с мъгла край морето, следобед - слънчево и горещо с температурен интервал от 30 до 35-36 градуса.

В събота привечер, през нощта и в хода на неделния ден обаче, по придвижването на студен фронт ще има условия за летни валежи и бури. В тъмните часове те ще са най-вече в Западна България, след това - и в източните райони. Явленията ще са временно интензивни, в Централна и Източна България с гръмотевици и с риск от градушка.



Неделята ще е ветровита и прохладна със следобедни температури от 25 до около 30 градуса.

Първите 2 дни на септември ще са с динамична, намаляваща облачност. В понеделник все още е възможно да превали на изолирани места по планините на Югозапад и в Добруджа. В северната половина на страната ще остане ветровито. Във вторник облаците ще са леки, най-вече в някои източни райони.

В началото на новия месец ще се стопли отново - в понеделник дневните стойности на термометрите ще се колебаят между 28 и 33 градуса, във вторник и сряда - между 30 и 35 градуса.



На 3 и 4 септември отново ще нахлуе по-студен въздух с предпоставки за кратки летни валежи - първия ден в Югозапада, след това - локално в южната половина на страната.

Край морето

По Черноморието ще е слънчево в предстоящите петък и в събота. В неделя ще превали локално в часовете следобед и вечерта. След преминаването на фронта, първите дни на септември ще са отново слънчеви. Условия за по-съществена облачност ще има в дните 3-5 септември, с усилване на ветровете от Североизток и с вероятност от кратки валежи.

Дневните температурите с леки колебания ще се движат около 30 градуса, но вятърът ще създава усещането за прохлада. Вълните ще са високи в петък, след което тенденцията е към по-спокойно море в продължение на няколко дни.

