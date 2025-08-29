Нов доклад на Световната банка препоръчва финансови реформи на страната ни, а причината - ежеминутните промени и растежа на пазара на имоти у нас. Данъчните оценки на имуществото ни, както и техният размер, е също възможно да претърпят промени. Темата коментира данъчният консултант Николай Иванчев в предаването "Твоят ден" на NOVA NEWS.

Защо е важна данъчната оценка?

Адриан Николов: Свикнахме с идеята за еврото, но бюджетът остава под сериозен натиск

Иванчев припомни, че данъчната оценка като финансов способ е въведена и вече позната от години. Функцията ѝ - да даде възможност на общините, чрез съответния набор от критерии, да оценят стойността на определен имот.

"Според тази методика се заплащат и местни данъци и такси. Това беше въведено като регламент, за да се избяга от пазарните оценки на имотите като единствен еталон, тъй като доста експерти смятаха, че тези оценки могат да се манипулират", обясни Иванчев и подчерта, че е налице възможност двете стойности за даден имот да се различават една от друга.

"Между стойността на данъчната оценка и цената на придобиване, при фирмите се заплаща по-високата цена. Такава регулация е добра - но не бива и да се приема идея за по-високи данъци", обясни още експертът. Той посочи, че при евентуални изменения на данъчната ставка, това може да се случи през два инструмента - промяна на коефициента на данъчната оценка или чрез промяна в ставките на ниво община.

"В момента някои кметове искат нормативни увеличения в ставките и това не е трудно да се случи. Но обществеността е това, което подкрепя населените места с данъците си, така че подобни повишения не бива да се правят с лека ръка", каза още Иванчев.

Повече по темата вижте във видеото.

Редактор: Цветисиана Костова