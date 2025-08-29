На фона на патогена по птиците и засиления внос, българските производители имат капацитета да задоволят почти изцяло нуждите на пазара ни. Това заяви председателят на управителния съвет на съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов в предаването "Твоят ден" на NOVA NEWS. Гълъбов коментира още, че колебанията в цените на яйцата и сродните продукти са често срещани в условията на свободен пазар.

По думите му, производствената цена на яйцата остава ниска, с тенденция за връщане към нивата от началото на годината.

"България е част от общ европейски пазар, като имаме сравнително малък дял на него. Съответно прави впечатление и че вносът ни от трети страни също се увеличава, а това няма как да не повлияе на цените", посочи още той.

Експертът обясни, че за тази година вносът на яйца от страни като Украйна, Северна Македония и Босна и Херцеговина е нараснал, съответно със 111, 110 и 65%. По думите му, импорт в такива количества, както и увеличеното производство от тези страни също оказва влияние върху движението на пазара.

"Имаме голям процент на вноса, но това е често срещана практика в търсенето на добри условия за индустрията. Истината обаче е, че има голямо "ветрило" в цената по линия от производителя до рафта в магазина", посочи още Гълъбов.

"В случая е редно тези разлики да се поемат от отговорните по веригата - преработватели, центрове за опаковане и сродните така, че потребителят да не усеща промяна в цената", заяви още той.

