Коментира адвокат Александър Иванов
Какви са правата ни като пътници в самолет? Темата коментира адвокатът Александър Иванов в „Твоят ден” по NOVA NEWS.
По-голям багаж
Ако багажът ни се оказва по-голям от определеното, по-добре да платим таксата, за да не се стига до скандали, посочи той. Ако авиокомпанията свали пътника си, тя може да оправдае своите действия с по-големия багаж.
Спор заради размерите на куфар: Защо онкоболна жена не успя да се качи на самолет
Закъснение с чекирането
В регламента е посочено, че правата на пътниците са под условие, че те са се явили на бординг гейта минимум 45 минути преди обявения час за излитане, каза адвокатът. И обясни това с логистиката на полетите, която е огромна. Той посочи, че ако закъснеем за чекирането, няма шанс за компенсация.
Кога можем да предявим претенции
Претенции можем да предявим, ако има отменени полети, при които не е възстановена цената на билета.
Повече гледайте във видеото.
