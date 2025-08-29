Какви са правата ни като пътници в самолет? Темата коментира адвокатът Александър Иванов в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По-голям багаж

Ако багажът ни се оказва по-голям от определеното, по-добре да платим таксата, за да не се стига до скандали, посочи той. Ако авиокомпанията свали пътника си, тя може да оправдае своите действия с по-големия багаж.

Закъснение с чекирането

В регламента е посочено, че правата на пътниците са под условие, че те са се явили на бординг гейта минимум 45 минути преди обявения час за излитане, каза адвокатът. И обясни това с логистиката на полетите, която е огромна. Той посочи, че ако закъснеем за чекирането, няма шанс за компенсация.

Кога можем да предявим претенции

Претенции можем да предявим, ако има отменени полети, при които не е възстановена цената на билета.

