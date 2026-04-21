Японският артист Томоказу Мацуяма представя своята видеоинсталация Morning Again като част от програмата Midnight Moment на „Таймс Скуеър Артс“ - един от най-големите дигитални арт проекти в света.

Творбата се излъчва всяка вечер в продължение на 3 минути малко преди полунощ на десетки екрани в сърцето на Ню Йорк. Тя пресъздава енергията на града чрез светлина, движение и цвят, като подчертава темите за единството и разнообразието в свят, белязан от конфликти.

Мацуяма споделя, че вдъхновението му идва от прехода между края на деня и началото на новия. За първи път в кариерата си той представя своята работа едновременно на 96 дигитални екрана. Проектът ще продължи до края на април.

Редактор: Ивета Костадинова