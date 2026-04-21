Бъдещето вече е тук: Изборът на изкуствения интелект и кой го контролира
Застрашени от изчезване бели делфини бяха забелязани край бреговете на Източен Китай (ВИДЕО)
Ретро велосипеди на парад по улиците на Лондон (ВИДЕО)
След 9 дни на свобода: Заловиха вълк, избягал от зоопарк в Южна Корея (ВИДЕО)
След дълго лечение: В Аржентина пуснаха на свобода 15 пингвина (ВИДЕО)
Тайните на Ница: Една (не)стандартна обиколка на френската Ривиера (ВИДЕО)
Японският артист Томоказу Мацуяма представя Morning Again
Японският артист Томоказу Мацуяма представя своята видеоинсталация Morning Again като част от програмата Midnight Moment на „Таймс Скуеър Артс“ - един от най-големите дигитални арт проекти в света.
Творбата се излъчва всяка вечер в продължение на 3 минути малко преди полунощ на десетки екрани в сърцето на Ню Йорк. Тя пресъздава енергията на града чрез светлина, движение и цвят, като подчертава темите за единството и разнообразието в свят, белязан от конфликти.
Японски предприемач подбира хора, които да пътуват с него до Луната
Мацуяма споделя, че вдъхновението му идва от прехода между края на деня и началото на новия. За първи път в кариерата си той представя своята работа едновременно на 96 дигитални екрана. Проектът ще продължи до края на април.Редактор: Ивета Костадинова
