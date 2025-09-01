Руският президент Владимир Путин се опита да защити своята офанзива в Украйна пред съюзниците на Москва, като обвини Запада за предизвикването на тригодишния конфликт.

„Тази криза не е предизвикана от руската атака, а е резултат от преврат в украинската държава, който беше подкрепен и провокиран от Запада“, заяви Путин.

Това е препратка към проевропейската революция в Украйна през 2013-2014 г., която свали проруския президент.

Москва отговори с анексирането на Кримския полуостров и подкрепата на проруските сепаратисти в източната част на страната, което предизвика гражданска война.

„Втората причина за кризата са постоянните опити на Запада да въвлече Украйна в НАТО“, добави руският президент, цитиран от АФП.

Тръмп прогнозира тристранна среща между него, Путин и Зеленски

Путин говори на срещата на върха на ШОС, на която присъстваха руски съюзници, включително китайският президент Си Цзинпин, индийският премиер Нарендра Моди и иранският президент Масуд Пезешкиан.

Москва и Пекин представят Шанхайската организация за сътрудничество като алтернатива на западните политически и сигурностни блокове, включително НАТО.

Путин заяви, че светът се нуждае от „система, която да замести остарелите евроцентрични и евроатлантически модели и да отчита интересите на най-широк кръг от страни“.

„Ние високо ценим усилията и предложенията на Китай, Индия и другите ни стратегически партньори, насочени към разрешаване на украинската криза“, добави той.

Въпреки че американският президент Доналд Тръмп призова и Москва, и Киев да постигнат споразумение за прекратяване на войната, мирните предложения се провалиха.

Путин отхвърли призивите за прекратяване на огъня и постави твърди териториални и политически изисквания – призовавайки Украйна да отстъпи повече територия и да се откаже от западната подкрепа – като предварителни условия за мир.

Киев ги отхвърли като неприемливи. Руският лидер заяви, че ще обсъди дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта и последните си разговори с Тръмп по време на поредица от двустранни срещи.

По-късно днес той ще се срещне с Моди, Пезешкиан и турския президент Реджеп Тайип Ердоган за отделни разговори.

Редактор: Габриела Винарова