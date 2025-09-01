Равносметката от посещението на Урсула фон дер Лайен у нас може да се обобщи с една дума - солидарност. Това е и същината на цялото ѝ посещение в седем държави, граничещи с Русия и Беларус. Това мнение изрази в предаването „твоят ден” по NOVA News журналистът Чавдар Стефанов.

Той припомни, че целта на обиколката на председателя на ЕК е била укрепване на европейската отбрана и готовност за самостоятелни отбранителни действия. „За отбранителната способност на Европа се говори от десетилетия. Но това е било досега или под сурдинка, или като лозунги. Но войната в Украйна изкара на дневен ред това, което наричаме заплаха. Още повече, е американският президент Доналд Тръмп започна да стимулира Европа да отговаря за своята сигурност. Иначе Старият континент бездействаше и предпочиташе да живее в охолство и мир. Но светът не е такъв – той е джунгла, в която има оазиси. А Европа е един оазис”, подчерта той.

Бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев припомни, че идването на Фон дер Лайен у нас е част от широката европейска програма за превъоръжаване. Всички страни в региона — включително България, трябва да преминат от старото съветско оръжие към съвременно натовско въоръжение.

„Фон дер Лайен ясно заяви, че България е важен производител и трябва да бъде още по-силен партньор в отбранителния сектор. Що се отнася до финансирането — тези 3 милиарда за отбрана не са просто дълг. Това е дългосрочна инвестиция с 10-годишен гратисен период и 35-годишен срок на изплащане. Имаме шанс да модернизираме военната си индустрия, която години наред беше изцяло базирана на съветски технологии”, заяви Керемедчиев.

По отношение на темата за войната в Украйна двамата гости бяха категорични, че Русия не е имала намерение да прекрати военния конфликт, което е станало видно от срещата му с американския президент Доналд Тръмп.

„Русия не отстъпва и на милиметър от първоначалните си цели и намерения в Украйна. Путин сам нарече операцията пълномащабна инвазия — т.е. сам се отказва от предишната реторика „специална операция”, обясни той. И подчерта, че натиск може да дойде само от САЩ, и по-специално от администрацията на Тръмп, ако той реши да действа. „Но засега, Тръмп се въздържа”, заяви бившият външен министър.

Според Стефанов Тръмп счита, че това не е неговата война. "Но Европа няма как да се държи все едно не се случва нищо. Войната е тук, в Европа. Има и пробуждане — виждаме, че европейските държави започват реално превъоръжаване. Но закъснението е факт”.

Журналистът посочи, че най-ефективното средство за възпиране на Москва би било петролно ембарго, координирано между ЕС и САЩ.

„САЩ може да упражни сериозен натиск чрез мита, както направиха с Венецуела и Индия. Именно Индия беше принудена да намали значително вноса на руски петрол. Но този механизъм все още не е приложен в пълен мащаб спрямо Русия”, припомни Керемедчиев.

Санкциите имат ефект, но Русия има още ресурс, подчерта още Стефанов. „Истинската бариера ще бъде по-силна Украйна и отслабване на приходите от руския петрол. Иначе — руската стратегия е ясна: „Имаме ядрено оръжие, правим каквото си искаме“. Светът трябва да покаже, че това не минава”.

