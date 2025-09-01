Сериозна подкрепа за завършване на обектите от стратегическо значение, което да се случи в хармония с естествената среда показва проучване на "Сова Харис", проведено от 25 до 28 август, сред 800 души на възраст 18 и повече години по поръчка на в. "Труд", реализирано по метода на стандартизирано телефонно интервю.

Общо 72% от запитаните отговарят, че язовир "Черни Осъм", който ще обезпечи водоснабдяването на Плевен и Ловеч, трябва да бъде построен. На обратното мнение са 7,7 на сто, а малко повече от 20% не могат да преценят.

На въпрос за довършването на магистрала "Струма" - "за" са близо 71% от запитаните. С "не" са отговорили 4,5 на сто, а не могат да преценят 24,6%. Анализът на агенцията сочи, че огромното мнозинство е за довършването на важния инфраструктурен обект.

