Председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева излезе с остра позиция по повод нападението над журналисти по време на протестите в Сопот. В публикация в социалната мрежа Facebook тя определи случилото се като „абсолютно отвратително и недопустимо“, като осъди не само самата агресия, но и последвалите реакции на подкрепа и осмиване от страна на други журналисти и общественици.

Повод за коментара ѝ станаха сцените от Сопот, където репортерът на NOVA Благой Бекриев и неговият екип бяха обект на агресия – ритани, обиждани и със саботирано живо включване.

Полицията започна проверки за хулигански действия и установяване на протестиращите, нападнали екип на NOVA в Сопот

В позицията си Велева насочва критиката си не само към извършителите, но и към тези, които омаловажават или дори се радват на случилото се, както и към бездействието на органите на реда.

„А още по-недопустимо е други журналисти и хора, които уж са ЗА демокрацията и свободата на словото да го подкрепят, осмиват и да му се радват! Същевременно полицията наблизо бездейства! Ето така, правовата държава и демокрацията загиват, хората, които работят на терен се обезкуражават, а подобни прояви нормализират!“, пише председателят на СЕМ.

Тя изразява пълна подкрепа и заявява, че е „отвратена от реакциите срещу тях“. Според Велева когато търпимостта към подобни прояви се превърне в норма, „ненормалното, неморалното и пошлото взимат връх в обществото“.

