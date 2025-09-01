Полицията в Карлово е започнала проверки за хулигански действия и установяване самоличността на протестиращите, които нападнаха журналисти на NOVA в Сопот. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Пловдив. Случаят е от неделя, когато журналистът Благой Бекриев и операторът Калоян Калчев бяха нападнати минути преди да се включат на живо от мястото на протеста.

"Събраха се голяма група хора около Благой и Калоян. Започнаха да ги псуват, да ги плюят, да ги ритат и спъват. Започнаха да блъскат по техниката. Калоян се принуди да свали камерата, а Благой тръгна към патрули на полицията с идеята те да се намесят", каза за БТА Иван Янев, журналист от БНТ и БГНЕС, който е бил очевидец на събитията.

По негови думи полицаите, които са били на място са видели случващото се, но не са се намесили, съобщава кореспондентът на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова. Впоследствие екипът на NOVA телевизия е бил отведен от органите на реда до патрулна кола, която е била обградена от протестиращи в продължение на около 10 минути, след което е откарала журналистите.

"Агресия срещу журналисти, които изпълняват служебните си задължения е недопустима", коментира още Янев.

В понеделник NOVA излезе с позиция , в която посочва, че осъжда всякакъв опит за възпрепятстване на журналистическата работа.

Редактор: Станимира Шикова