По данни на агрометеоролозите тази година в редица райони на страната валежите са били с над 30% по-ниски от обичайното за сезона, а в някои области на Североизточна България дори с повече от 50%. Това поставя земеделците в изключително трудна ситуация.

„Следващите три месеца ще бъдат с по-високи от нормата температури, а валежите ще бъдат под нормата. За развитието на земеделието е необходимо да има и интензивно напояване. Не се намират пари за изграждане на разрушените вече напоителни системи. Ние чакаме природата. Такова земеделие вече не се практикува никъде по света”, каза агрометеорологът в департамент „Метеорология“ към НИМХ проф. д-р Валентин Казанджиев в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Той обясни, че има създадени технологии, които позволяват да бъде съхранявана влага в почвата и тя да бъде усвоявана единствено и само от растенията. Експертът алармира, че ако не се инвестира в подобни иновации и в земеделието, в България ще останем без производители, без българска храна, а ще разчитаме само на чужди доставки.

