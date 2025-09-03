Снимка: iStock
-
Опасната популярност в интернет: Защо децата рискуват живота си за селфи
-
Нов протест на "Правосъдие за всеки"
-
Държавният резерв започна доставка на вода за Плевен и Стражица
-
Китай показа нови оръжия и военни формирования на мащабния парад в Пекин
-
Как подрастващите се поддават на опасни тенденции в социалните мрежи
-
Войната по пътищата: Достатъчни ли са вече съществуващите ограничения
Ще останем ли без български продукти на пазара
По данни на агрометеоролозите тази година в редица райони на страната валежите са били с над 30% по-ниски от обичайното за сезона, а в някои области на Североизточна България дори с повече от 50%. Това поставя земеделците в изключително трудна ситуация.
Изплащат поетапно помощите за щетите по земеделски култури
„Следващите три месеца ще бъдат с по-високи от нормата температури, а валежите ще бъдат под нормата. За развитието на земеделието е необходимо да има и интензивно напояване. Не се намират пари за изграждане на разрушените вече напоителни системи. Ние чакаме природата. Такова земеделие вече не се практикува никъде по света”, каза агрометеорологът в департамент „Метеорология“ към НИМХ проф. д-р Валентин Казанджиев в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.
Производители очакват слаба реколта от грозде и повишаване на цените
Той обясни, че има създадени технологии, които позволяват да бъде съхранявана влага в почвата и тя да бъде усвоявана единствено и само от растенията. Експертът алармира, че ако не се инвестира в подобни иновации и в земеделието, в България ще останем без производители, без българска храна, а ще разчитаме само на чужди доставки.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни