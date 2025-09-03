Стоп кадър: NOVA
-
Младежите, обрали бижутерия в Дупница, пазарували от магазина и преди
-
Полицията с нови мерки срещу разпространението на дрога в Ботевград
-
Нападение с нож в Марсилия, извършителят е убит от полицията (ВИДЕО)
-
Прецизират обвиненията срещу Никола Барбутов
-
Експертиза: Шофьорът, врязал се в автобус, е карал със 199 км/ч след употреба на райски газ
-
Близки на починалия в Ботевград разпространиха кадри, на които твърдят, че мъж продава наркотици (ВИДЕО)
Съдът им наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“
Двамата младежи – 18-годишният И.Б. и 16-годишният Ж.Б. – бяха оставени в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража“ по искане на Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница. Мярката е взета във връзка с кражбата, извършена в края на август в Дупница, съобщиха от прокуратурата.
Събраните до момента доказателства сочат, че на 26 август 2025 г. двамата обвиняеми са задигнали златни накити на стойност 11 140,10 лева от витрина на магазин за златна и сребърна бижутерия в града.
Младежите, обрали бижутерия в Дупница, пазарували от магазина и преди
За осъществяване на кражбата те използвали скутер без регистрационни табели. При пристигането си пред търговския обект младежите задействали устройства, отделящи дим, които вероятно са служили за прикритие.
След като бързо отнели подложка със златни изделия, те напуснали местопрестъплението. Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на прокуратурата.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни