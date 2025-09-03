Двамата младежи – 18-годишният И.Б. и 16-годишният Ж.Б. – бяха оставени в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража“ по искане на Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница. Мярката е взета във връзка с кражбата, извършена в края на август в Дупница, съобщиха от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 26 август 2025 г. двамата обвиняеми са задигнали златни накити на стойност 11 140,10 лева от витрина на магазин за златна и сребърна бижутерия в града.

Младежите, обрали бижутерия в Дупница, пазарували от магазина и преди

За осъществяване на кражбата те използвали скутер без регистрационни табели. При пристигането си пред търговския обект младежите задействали устройства, отделящи дим, които вероятно са служили за прикритие.

След като бързо отнели подложка със златни изделия, те напуснали местопрестъплението. Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на прокуратурата.

