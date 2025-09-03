Полицията установи извършителите на кражба от бижутериен магазин в Дупница. Оказва се, че това са две момчета на 16 и 18 години.

Срещу тях са събрани достатъчно доказателства и затова след като първоначално бяха задържани в ареста за 72 часа, прокуратурата прецени да поиска постоянно задържане под стража. По информация на NOVA те са от заможни семейства, така че се изключва версията за финансов мотив.

Жената, която е била в магазина по време на кражбата, сподели в ефира на "Здравей, България", че обирът е станал точно преди приключване на работния ден.

"Тъкмо си описвах отчетите, когато чух суматоха пред магазина. В следващия момент видях маскиран човек, облечен изцяло в черно, да се пресяга през витрината и взима една от таблите с бижута. Той ми каза "сега ще взема нещо". След това излезе, качи се на скутер и избяга. Направих опит да го хвана, но не успях. Веднага подадох сигнал към СОТ. Като той излезе видях димките пред магазина, усещаше се мирис на лютив пушек. Момчетата идваха няколко пъти в предишните дни, уж да разгледат първия път, а веднъж дори закупиха сребърно колие. Всеки път с различно превозно средство", разказа Надежда Портарова.

