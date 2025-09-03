След заглушения GPS сигнал на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен се разбра за чести оплаквания на самолети за заглушаване на сигнала. Зам.-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева отбеляза в „Денят на живо”, че смяната на версиите е странно. Тя напомни, че информацията първо е излязла от „Файненшъл таймс” и е потвърдена от българските власти, но след това правителството е омаловажило инцидента. Чернева е на мнение, че винаги, когато има накърняване на сигурността на територията на България, ние първо научаваме за това от чужди медии, а в последствие има много трактовки, но без ясно обяснение какво точно се случило.

Весела Чернева коментира и приноса на България за защитата на Украйна: „В началото на войната през пролетта на 2022 г. България направи много за спирането на руската атака. Въпреки БСП, правителството успя да организира оръжейни доставки, като това са продажби през трети страни, а не подаръци. Това е уникален принос на България за Украйна”.

Йотова за инцидента с Фон дер Лайен: Сериозен удар върху образа на България

Все пак Чернева подчерта, че само България, Словакия и Унгария не са подписали споразумение за сътрудничеството в отбраната с Украйна.

Тя нарече посещението на вицепремиер на парада в Китай „голям проблем на коалицията”, защото дори и в отпуск, той си остава зам.-министър председател.

Според експерта Китай играе дълга игра свързана с икономическо овластяване, специфичен политико-икономически модел. Според Чернева отношението на Азия към Китай винаги е било скептично, но сега някои от азиатските страни са изпратили представители на парада, което показва, че Китай умее да прави коалиции.

Редактор: Емил Йорданов