Нов протест на инициативата "Правосъдие за всеки". Организаторите се обявяват против оставането на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, както и срещу възможността Георги Чолаков да остане начело на Върховния административен съд.

След множество протести с искане за европейска, демократична държава с нормално функционираща съдебна система, от инициативата "Правосъдие за всеки" отново се събраха в центъра на София. По думите им инцидентите от последния месец са показали липсата на правов ред, който застрашава и живота на хората.

По-късно вечерта протестиращите блокираха "Орлов мост".