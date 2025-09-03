Снимка, Видео: Илияна Шишкова, NOVA
-
След лятната суша: Прогнозите за земеделските добиви са силно занижени
-
Опасната популярност в интернет: Защо децата рискуват живота си за селфи
-
Държавният резерв започна доставка на вода за Плевен и Стражица
-
Китай показа нови оръжия и военни формирования на мащабния парад в Пекин
-
Как подрастващите се поддават на опасни тенденции в социалните мрежи
-
Войната по пътищата: Достатъчни ли са вече съществуващите ограничения
Организаторите са против оставането на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор
Нов протест на инициативата "Правосъдие за всеки". Организаторите се обявяват против оставането на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, както и срещу възможността Георги Чолаков да остане начело на Върховния административен съд.
След множество протести с искане за европейска, демократична държава с нормално функционираща съдебна система, от инициативата "Правосъдие за всеки" отново се събраха в центъра на София. По думите им инцидентите от последния месец са показали липсата на правов ред, който застрашава и живота на хората.
Организаторите се обявяват против оставането на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор
По-късно вечерта протестиращите блокираха "Орлов мост".
Последвайте ни