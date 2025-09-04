Единият от водачите във вчерашната катастрофа с четирима загинали до село Константиново е неправоспособен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Припомняме, че при челен удар на два леки автомобилана пътя Хасково - Симеоновград в 13:16 часа в сряда четирима души загубиха живота си. Шофьорът без книжка е бил на възраст 32 години от Симеоновград.

Четирима загинали и трима ранени при челен сблъсък край Симеоновград (СНИМКИ)

Загиналите са трима мъже и жена. Двама са с опасност за живота. При инцидента тежко пострада 14-годишно момче, което беше транспортирано с медицински хеликоптер в "Пирогов".

Работата по разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.

