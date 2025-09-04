Сръбският президент Александър Вучич се срещна днес с президента на Китайската народна република Си Цзинпин в Пекин и покани китайски фирми да продължат да инвестират в Сърбия.

Вучич заяви, че Сърбия възприема Китай като искрен приятел, оказвал подкрепа в моменти на трудности в икономически, медицински и политически аспект.

„И Сърбия не може и никога няма да забрави това. Благодаря ви много за факта, че заради вашите инициативи и споразумението за свободна търговия, нашият търговски обмен и обменът на услуги никога не са били по-големи“, каза Вучич.

Президентът каза още, че Сърбия, заедно с китайските си партньори, е завършила отсечката от международната железопътна линия Белград - Будапеща и че тя ще бъде отворена за движение след 15 дни.

"Благодаря ви за многото инвестиции и голямата ми молба към вас е, ако можете да ни помогнете с инвестиции и в бъдеще“, допълни Вучич.

Китайският президент Си Цзинпин заяви, че Китай, споделяйки "стоманено приятелство" със Сърбия, подкрепя усилията ѝ за запазване на националното единство и социалната стабилност и че иска да работи за по-нататъшно подобряване на тези отношения.

