Част от оръжията и военните формирования, представени на мащабния военен парад в Пекин, бяха показани публично за първи път. Събитието се проведе в сряда и отбеляза 80-ата годишнина от края на Втората световна война. Президентът Си Дзинпин посрещна маршируващите войски, както и 26 лидери на държави, обединени в опозицията си срещу Запада.

Снимка: БГНЕС

Китай с мащабен военен парад по случай края на Втората световна война

► Нови формирования и техника

В парада участваха традиционни подразделения на Народноосвободителната армия – сухопътни войски и флот, но също и нови структури като киберзвено, отговарящо за киберсигурността и вече включвано в реални военни учения, по данни на агенция „Синхуа“. Дебют направи и новосъздадената през 2024 г. информационна поддържаща сила, чиято мисия е изграждането на мрежови системи за бойна готовност.

Снимка: БГНЕС

Според представители на китайските военни значителна част от въоръжението и техниката беше демонстрирана публично за първи път. Сред тях – хиперзвукови ракети, предназначени за унищожаване на морски цели, които предизвикват особено внимание от страна на Военноморските сили на САЩ. Представени бяха също подводни дронове, включително моделът AJX002, наподобяващ тясна миниподводница с витло в задната част, както и нова междуконтинентална балистична ракета DF-61, способна да носи ядрени бойни глави на далечни разстояния.

Сред демонстрираните системи бяха още стратегически оръжия по суша, море и въздух, високоточна техника и безпилотни апарати. В небето преминаха бойни самолети и вертолети в стройна формация. Това е първият мащабен военен парад в Китай от 2019 г., когато беше отбелязана 70-годишнината от основаването на комунистическата държава.

Снимка: БГНЕС

Организаторите подчертаха, че парадът има за цел да внуши национална гордост и увереност, че страната е достатъчно силна, за да отблъсне всяка външна заплаха. В същото време нарастващата военна мощ на Китай буди тревога сред съседните азиатски държави и в Съединените щати.

► Русия и Северна Корея – сред основните гости

Докато лидерите на САЩ, Западна Европа, Япония, Индия и Южна Корея отсъстваха, в Пекин пристигнаха редица ключови фигури. Сред тях – севернокорейският лидер Ким Чен Ун, който рядко напуска страната си, както руският президент Владимир Путин и държавният глава на Иран. Общо около две дузини чуждестранни лидери присъстваха на събитието, включително представители от Югоизточна Азия, Африка и Южна Азия. Индонезийският президент Прабово Субианто пристигна в сряда сутринта след забавяне заради протести в родината му.

Снимка: БГНЕС

► Парад за избрани

Събитието беше строго контролирано и прецизно режисирано. За разлика от традиционните паради, улиците не бяха изпълнени с граждани. Поставени бяха бариери, които държаха публиката на цял квартал разстояние. Търговските сгради по маршрута бяха затворени, а метрото по протежение на булевард „Чан’Ан“ – спряно от предната вечер до приключване на парада.

За повечето жители единствената възможност да проследят събитието беше чрез телевизията или онлайн излъчване.

