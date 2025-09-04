Две години след смъртта на 15-годишния Филип Арсов, който беше пометен на пешеходна пътека в София, съдът още не може да вземе решение кой е виновен. Бащата на детето – Красимир, заяви в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS, че две години след трагичния инцидент пешеходната пътека, където синът му намери смъртта си, отново не е изрядна.

„От два месеца на пешеходната пътека, където беше убит Филип преди две години, един пътен знак, който уведомява водачите, че това е пешеходна пътека, е завъртян на 90 градуса. Три сигнала сме подали до Столичната община за тези два месеца. Пет минути и пет лева струва това нещо. Мога да го направя, но тези институции трябва да се научат, че това е тяхно задължение. Хайде, не са знаели. Сигнализираме един път, втори, трети път - два месеца. Колко време трябва? Някой да убие някого да каже, че не е видял, че има пешеходна пътека, защото тя е изтрита вече. Не се вижда и знакът е завъртян”, каза почерненият баща.

Бащата на Филип Арсов: Експертизата по делото е направена с цел да оправдае убиеца

Делото е почти на финала, остава да се извърши комплексна автотехническа експертиза. „Тъй като още в първата автотехническа експертиза се констатираха редица недостатъци и неизследвани факти, тя категорично беше непълна. Най-накрая съдебният състав разбра това нещо и възложи допълнителна, въпреки че ние искахме повторна експертиза, тъй като според нас тези вещи лица не биха могли да се справят с този случай, колкото ясен да бъде. За съжаление, в момента констатирахме, че пак има пропуски, недобре извършена експертиза. Най-голяма вина за забавяне на всички дела според нас се дължат точно на тези автотехнически експертизи”, казват родителите.

Според Красимир Арсов цялата държава трябва да впрегне усилия и да ограничи пътните инциденти. По думите му много малко са компетентните вещи лица към момента. „Младите хора нямат интерес да започват, защото така са направени вътре условията за работа и подбор. Има една гилдия от около 20-30-50 експерти, които постоянно работят. Те са прекалено натоварени. Отдавам го понякога и на натовареност това, че невинаги са им качествени експертизите. Понякога отдавам и на това, че може би няколко от тях имат и други разбирания – че не трябва обективната истина да излезе наяве, че могат да прикрият факти, да излъжат или да измамят”, посочва бащата на Филип.

„Дано няма други родители като нас, които да загубят детето си при такива нелепи обстоятелства. Заради хора, които не са си свършили работата, има такива на пътя, които смятат, че правилата за тях не важат и нарушавайки ги, те всъщност отнемат човешки животи, отнемат децата ни и отнемат и нашите живот и бъдеще”, каза в заключение майката на Филип – Николина Петкова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова