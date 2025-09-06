В празничния ден историята ни връща към град Пловдив. Всяка година там се подготвят възстановки на историческото събитие, които са истински урок по родолюбие. Кои обаче са хората, които днес ще се превъплътят в онези българи, тръгнали преди 140- години да се борят за обединението на България?

Малцина са днес живите наследници на революционерите, участвали в Съединението. Архитект Георги Шилев е потомък на Петър Шилев - един от основните организатори на въстанието за обединена България. Петър Шилев е председател на Революционния комитет в Съединение. Той е бил учител в Съединение. Имал е много голям авторитет и е концентрирал фактически хорската симпатия с тази идея за обединението на България.

Георги знае много за прадядо си от своя баща. Разказвал, че в къщата му тайно се събирали четниците от Голямо конаре, днес Съединение, и обсъждали плана и стъпките как да бъде осъществено Обединението. Имало няколко опита на Румелийското правителство да арестува част от революционерите.



"Например Чардафон, някои други хора така по-буйни хора. В момента, в който идват жандармерийски отряди бие камбаната на селото от нивите, от животновъдните ферми, от дворове хората наскачат и до всеки жандармерист застават по 10 човека с вили, със сопи и те не смеят нищо да предприемат. И това се случва няколко пъти. Не смеят никой да арестуват и се връщат няколко пъти", разказва Георги. Именно в дома на прадядо му Недялка Шилева, която е негова племенница, ушива знамето на Съединението.



"Това е звестният символ, с който четата тръгва към Пловдив. Тя е била ученичка. По такъв начин е прегърнала идеите, че става в един момент символ на Съединението. Вие знаете прочутите тези моменти, когато тя ескортира с гола сабя Гавраил Кръстевич на файтона от Пловдив", обяснява още той.



Осъзнавайки риска на съпротивата, неговият прадядо застава в първите редици на четата, която тръгва от Голямо конаре към Пловдив. Той е поел риска. И така, в навечерието на Съединението, когато отрядът тръгва.

"Той казва на жена си. Неделя се е казвала жена му. Той и казва виж какво аз тръгвам, но обаче от утре въжетата могат да поскъпнат. Иска да каже, че може да има много бесилки, нали нещата могат да завършат по съвсем друг начин", разказва Георги. Той пази една удивителна история за оръжие от онова време, скрито в стар диван. Докато играели с брат си канапето се счупило.

За наследника на революционера Съединението е най-великият български акт, защото е извършен изцяло от българския народ, без външна намеса.



"6-ти септември за мен трябва да е най-важната дата. Това трябва да е националният празник", гордо казва Георги. И смята, че днес има друга кауза, която трябва да обединява българите.

Гордият наследник на революционера днес е главният архитект на град Съединение, мястото от което е запалена искрата на обединението.