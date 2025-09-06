Враца отбеляза Деня на Съединението с тържествена церемония пред 6-метровия паметник, посветен на загиналите във войните за национално обединение. Граждани, представители на местната власт и военни се събраха, за да отдадат почит на героите и да си припомнят, че „Съединението прави силата“ – девиз, който отеква в думите на малки и големи.

Върху стените на паметника са изписани имената на полковете, участвали във войните от началото на 20-и век, както и 18 важни исторически дати и 26 исторически места, свързани с националното обединение.

София отбеляза Денят на Съединението с почит към княз Александър Батенберг

Пред паметника се намира и „Алеята на признателността“, посветена на 35-и пехотен полк, командван от полковник Васил Таслаков. Заради проявения героизъм и саможертва по време на Добричката епопея през 1916 г., самият престолонаследник княз Борис III нарича полка „Железният“.

Честванията събраха десетки граждани, дошли да изразят почитта си. За мнозина от тях 6 септември е най-важният празник, защото символизира силата на българския дух, постигнал обединението без чужда помощ.

Церемонията във Враца е поредното доказателство, че паметта за героите е жива и се предава на следващите поколения като завет за единство и национална гордост.