Пред паметника на загиналите във войните за национално обединение, граждани и военни отдадоха почит на героите
Враца отбеляза Деня на Съединението с тържествена церемония пред 6-метровия паметник, посветен на загиналите във войните за национално обединение. Граждани, представители на местната власт и военни се събраха, за да отдадат почит на героите и да си припомнят, че „Съединението прави силата“ – девиз, който отеква в думите на малки и големи.
Върху стените на паметника са изписани имената на полковете, участвали във войните от началото на 20-и век, както и 18 важни исторически дати и 26 исторически места, свързани с националното обединение.
София отбеляза Денят на Съединението с почит към княз Александър Батенберг
Пред паметника се намира и „Алеята на признателността“, посветена на 35-и пехотен полк, командван от полковник Васил Таслаков. Заради проявения героизъм и саможертва по време на Добричката епопея през 1916 г., самият престолонаследник княз Борис III нарича полка „Железният“.
Честванията събраха десетки граждани, дошли да изразят почитта си. За мнозина от тях 6 септември е най-важният празник, защото символизира силата на българския дух, постигнал обединението без чужда помощ.
Церемонията във Враца е поредното доказателство, че паметта за героите е жива и се предава на следващите поколения като завет за единство и национална гордост.
