Притеснени ли са местните и какви са щетите от дивите животни, които навлизат в населени места?
Над 80 пчелни кошера унищожиха мечки в казанлъшкото село Ясеново. Няма пострадали хора.
Местните обаче се притесняват, че мечките все по-често слизат към селата.
„Моите щети ще си ги възстановя по един или друг начин. Проблемът е, че мечките навлизат в земеделски земи. Недай си боже да пострада човек. Преди няколко вечери видях мечката в началото на селото. Трябва да се вземат някакви мерки”, казва Начо Иванов.
Той разказва, че всяка вечер вижда мечки в пчелина си. По думите му става въпрос за няколко мечки, а не само за една.
Повече гледайте във видеото.
