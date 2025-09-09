Над 80 пчелни кошера унищожиха мечки в казанлъшкото село Ясеново. Няма пострадали хора.

Местните обаче се притесняват, че мечките все по-често слизат към селата.

„Моите щети ще си ги възстановя по един или друг начин. Проблемът е, че мечките навлизат в земеделски земи. Недай си боже да пострада човек. Преди няколко вечери видях мечката в началото на селото. Трябва да се вземат някакви мерки”, казва Начо Иванов.

Той разказва, че всяка вечер вижда мечки в пчелина си. По думите му става въпрос за няколко мечки, а не само за една.

