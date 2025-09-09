Мотоциклетист на 36 години е с опасност за живота след катастрофа между селата Оризово и Гранит в община Братя Даскалови. Той е настанен в болница, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за инцидента е получен вчера около 19:00 часа. По първоначална информация пострадалият сам е ктастрофирал, като се блъснал в предпазна мантинела.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

През миналата седмица 34-годишен мотоциклетист загина след катастрофа в Казанлък.

