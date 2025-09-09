На трето поредно Световно първенство по лека атлетика България ще бъде представена от по-малко от петима атлети. Тенденцията започна преди 3 години, когато за първи път в историята страната ни имаше само един участник.

Накъде се е запътила царицата на спортовете в България – отговор търсим в навечерието на Мондиала в Токио

Годината е 2022, а световният шампионат по лека атлетика се провежда в град Юджийн, щата Орегон. Там България можеше да разчита единствено на Милица Мирчева, която финишира 15-та в маратона. Година по-късно, на първенството в Будапеща, страната ни имаше двама класирани атлети, но заради отличното си представяне при юношите, в последния момент, покана за участие получи и Божидар Саръбоюков.

Божидар Саръбоюков направи дебют в Диамантената лига по лека атлетика в Китай

Отново той ще защитава цветовете на страната ни и през 2025 г. в Токио. Заедно с европейския ни шампион в скока на дължина в зала ще стартира и единственият ни финалист от Олимпийските игри в Париж - Тихомир Иванов - в скока на височина.

В японската столица Пламена Миткова ще запише дебют при жените в скока на дължина на шампионат на открито, а Габриела Петрова, която преди 10 години беше 4-та в света, ще преследва ново престижно класиране в тройния скок.

Въпреки че този път България ще има повече атлети в сравнение с предишните два мондиала, тенденцията към цялостно намаляване на броя участници, успехи и резултати изглежда тревожна.

Последният медал, който страната ни успява да завоюва, е от преди 18 години. На първенството в Осака през 2007 г. българската атлетика първоначално не печели отличие, но по-късно Даниела Йорданова получава бронз, заради уличаване в допинг на сребърната медалистка на 1500 метра.