България отвори нова златна страница в историята на тениса, след като двама наши юноши се изправиха един срещу друг на финала на US Open. 16-годишният Иван Иванов победи с 2:0 сета две години по-големия от него Александър Василев, печелейки втора титла от Големия шлем за годината. След триумфа си шампионът се прибра на родна земя, а двамата финалисти вече се готвят рамо до рамо за предстоящите мачове на България за Купа „Дейвис“ в Пловдив.

Тази нощ шампионът кацна на летище София, където беше посрещнат от близки и журналисти. „Наистина направихме български финал, за което аз съм изключително щастлив, че най-накрая на US Open можахме и се справихме“, сподели развълнувано Иванов. Той разказа, че е получил поздравления от световни и български спортни величия като Рафаел Надал, Григор Димитров и Димитър Бербатов.

Иван Иванов: Дисциплината, фокусът и трудолюбието те правят по-добър

В същото време в Пловдив, където националният отбор се готви за мачовете за Купа „Дейвис“, финалистът Александър Василев също сподели емоциите си. „Усещането е страхотно, защото това беше една от целите, която трябваше да постигнем тази година, и успяхме. Изключително съм доволен“, каза той. За него следващата стъпка са мъжките турнири.

Капитанът на отбора за Купа „Дейвис“ Валентин Димов определи успеха като „комплексно събитие“, което оказва влияние не само върху спорта, но и вдъхновява младите хора в България. „Всеки един успех се дължи на страшно много труд, много усилия, много дисциплина, много лишения. Уверен съм, че всеки един от отбора ще влезе на корта с желание за победа и ще се опита да я постигне по всякакъв начин“, заяви Димов. Той потвърди, че отборът ще подходи отговорно към предстоящите мачове срещу сериозен съперник.

