Ново напрежението около видеозаписите, за които се твърди, че показват боя в Русе, при който тежко пострада шефът на полицейското управление в града старши комисар Николай Кожухаров. Депутатите в парламента отказаха да изслушат вътрешния министър Даниел Митов, но той направи извънредно изявление от Министерския съвет. Ситуацията обаче остава дума срещу дума- няма категоричен отговор кой е нападнал първи. И МВР, и защитата на задържаните, продължават да спорят по темата.

Минутите след полунощ на 4 септември, боят и действията на страните след това продължават да не могат да се разкажат с точност. Причината е, че от полицията твърдят, че младежите са проявили агресия, без да са били провокирани. От своя страна защитата на обвиняемите обаче е категорична- ескалацията е предизвикана от полицейския шеф и неговия познат. А експертиза на кадрите тепърва ще установява какво точно се вижда на тях и каква е скоростта на автомобила, с който са се движили младежите.

6 дни по-късно въпросът кой провокира ескалацията на улица „Мостова” в Русе продължава да е въпрос на гледна точка. Темата предизвика извънредно изявление на вътрешния министър. От трибуната на Министерския съвет Митов коментира записите, разпространени от "Българските елфи".

„На записа ясно се вижда как шофьорът посяга първи, тъй като човекът, който се навежда към прозореца на автомобила да поиска обяснения - рязко отскача назад и се вижда и ръката. Ако гледате запис, който е излязъл от разни тролове, там, незнайно защо, не се вижда. Ако това се беше случило с обикновен гражданин, а не с полицай, заглавията щяха да бъдат други: „Локали пребиха гражданин за пореден път. Къде е полицията?”, заяви вътрешният министър Даниел Митов.

По думите му директорът на полицията Николай Кожухаров не е мъжът до шофьорската врата, а стои отстрани. След като боят започва, се намесил, за да го спре. Митов коментира и различните версии, последвали агресията.



„Защо трябва аз - министър, или друг министър непрекъснато да следим малоумните конспиративни версии на някакви сайтове и да излизаме и да ги опровергаваме пред вас?”, попита Митов.

Другата теза- че кадрите показват как младежите са предизвикани и не проявяват първи агресия, развива защитата им.



„Това, което виждам аз и Вашите зрители е, че версията на прокуратурата, впрочем една от многото, е, че е непровокирана агресия. Че младежите са набили полицейския началник и неговия спътник. Само че през тези записи, които изтичат през „Българските лефи”, виждаме нещо съвсем различно. Аз съм убеден, че прокуратурата прави тенденциозно разследване”, категоричен е адвокатът на един от задържаните Методи Лалов.



Защо директорът на полицията е отишъл до спешното в Русе и си е тръгнал от там без медиците да установят литър и половина кръвозагуба и спукан бъбрек, каквото констатират лекарите три часа по-късно - също остава без отговор.



Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов обясни, че в твърдението на „Спешна помощ”, че в 03:50 часа полицейският началник е приет за лечение, а според съпругата му той веднага е откаран от патрулка – няма лъжа. „Никой не лъже. Той е прегледан в полунощ, когато става инцидентът, когато е пребит, защото се опитва да си извърши служебните задължения. След това се чувства зле и е приет в болница, за да му е извършена животоспасяваща операция. Единият от дейците не е бил на местопроизшествието. Установени са, след което са арестувани”, подчерта той.

Пред NOVA Георги Димитров- мъжът от кадрите, който спира колата обясни, че е бил възмутен от високата скорост. Това днес потвърди и вътрешният министър.



„На малка улица в Русе, където ограничението на скоростта е 30 км/ч, кола се движи очевидно с превишена скорост. Колко е превишена ще установи експертизата в рамката на следствието”, посочи Митов.



По-рано днес обаче отново „Българските елфи” съпоставиха кадрите от нощта на инцидента и днес. Според тях знакът за ограничение от 30 км/ч е поставен впоследствие. На кадрите, направени от екип на NOVA в Русе пък е запечатан моментът на поставянето им. Това се е случило вчера по обед. Оказва се, че поставянето на знака е планирано още преди месец и общината е съобщила за това. Поводът е въвеждането на “Зона 30” в района.