Зрители на NOVA сигнализираха за проблем с полет на Ryanair, който е трябвало да излети днес на обяд от Терминал 2 на летището в София. Пътници разказват, че са били държани на борда на самолета около три часа, а до момента проблемът не е бил решен.

„Още следобед е постъпил сигнал и се следи ситуацията. Случила се е повреда на самолета. Машината не може да излети от София, но пътниците са били държани три часа вътре, което е недопустимо. Изглежда, че са опитвали да отстранят проблема на място, за да могат при успех да излетят веднага. Опитват се да изглеждат много точни, но това става за сметка на пътуващите“, коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Той подчерта, че „това не е просто арогантно отношение към пътниците, а фелдфебелско поведение“. Караджов добави, че едва два часа след задържането е било разрешено пътниците да влязат в останалите зони на летището, където могат да си купят храна и вода.

„Смятам, че Ryanair трябва сериозно да ревизира политиката си, защото човешкото отношение ни прави цивилизация, а не да свалят пътници заради един сантиметър разлика в багажа“, посочи транспортният министър.

По-късно от транспортното министерство съобщиха за NOVA, че точната бройка на пътниците на самолета на Ryanair по маршрут София-Бристол е 189.

Законопроектът за атракционните услуги

„АТВ-тата не са атракционни, а са МПС-та и са регулирани от Закона за движение по пътищата“, заяви Караджов.

Новият закон предвижда значителни промени – оттук нататък предоставянето на атракционни услуги ще се счита за „правно регламентирана дейност, източник на повишена опасност“. Това означава, че длъжностни лица и управители ще могат да носят наказателна отговорност, ако вследствие на техни действия настъпи смърт или тежка телесна повреда.

Публикуваха за обществено обсъждане законопроекта за атракционните услуги

Освен завишените глоби, законът предлага и принудителна административна мярка – при груби нарушения и завишен риск атракционът ще бъде прекратяван незабавно.

„Това е дискусионен текст, който влиза в обществено обсъждане. Отворени сме за критики и предложения, за да подобрим и допълним закона“, заяви Караджов.

Отделни наредби ще регулират детайлно атракционите във въздуха и във водата. Сред вече подготвените промени е забрана лица под 18 години или без капитанско свидетелство да управляват джетове. Целта е да се минимизират рисковете и да се гарантира безопасността на всички участници.

Редактор: Румен Лозанов