Все още се издирва убиецът на десния активист Чарли Кърк. Той беше застрелян пред най-малко 3000 души, събрали се в университета “Юта Вали”, за да участват в характерните дебати, организирани от него.

От ФБР разпространиха кадри от охранителни камери и снимки на заподозрения, на които се вижда как той слиза от сградата, от която е стрелял. Според тях става въпрос за бял, млад мъж, облечен в черно. За следа, водеща до залавянето му, е обявена награда от 100 хиляди долара. От ФБР съобщават и че са открили снайпер с висока мощност в близка гора — оръжието, с което се предполага, че е извършено покушението.

ФБР публикува снимка на заподозрения за убийството на Кърк, дава 100 000 долара за информация

„В момента не можем да си свършим работата без помощта на обществеността. Досега сме получили повече от 7000 сигнали и информации. Бих искал да отбележа, че ФБР не е получавало толкова много сигнали от обществеността от атентата по време на маратона в Бостън. Имаме 20 федерални, щатски и местни партньори в правоприлагащите органи, които работят рамо до рамо, за да намерят лицето, което е извършило това ужасно престъпление. С тяхната подкрепа сме провели близо 200 разпита“, коментира Спенсър Кокс, губернатор на Юта.

