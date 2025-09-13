В събота израелските военни пуснаха листовки, призоваващи жителите в западните райони да се евакуират, тъй като агенцията за гражданска защита на Газа съобщи за непрекъснати въздушни удари. „Израелската армия действа с много интензивна сила във вашия район и е решена да разруши и победи "Хамас“, се казва в листовката. „За ваша безопасност, евакуирайте се незабавно през улица Ал-Рашид на юг от Уади Газа. Предупредени сте“.

Израелските военни заявиха също в събота, че през последните няколко седмици над 250 000 души са напуснали град Газа и са се преместили в други части на територията, откакто са засилили нападенията си срещу най-големия градски център на Газа. Това разкри на арабски език говорителят на армията полковник Авичай Адраее в мрежшата X.

ООН изчислява, че около 1 млн. палестинци живеят в и около град Газа. Ограниченията за медиите в Газа и трудностите при достъпа до много райони означават, че AФП не е в състояние независимо да провери подробности, предоставени от военните, или данните за жертвите, съобщени от агенцията за гражданска защита на палестинската територия.

Израел е подложен на нарастващ международен натиск да спре офанзивата си, но заявява, че е решен да разбие "Хамас" в това, което описва като една от последните крепости на групировката. През последните седмици военните са атакували предимно високи сгради, заявявайки, че те се използват от бойци на групировката. Организацията на обединените нации и членове на международната общност предупредиха срещу нападението на военните от страх, че то ще влоши и без това тежката хуманитарна ситуация в град Газа, където ООН обяви глад.

Според агенцията за гражданска защита, израелските удари убиха петима души от разсъмване в събота. В петък най-малко 50 души бяха убити на територията, съобщи агенцията за гражданска защита. „Всяка нощ си лягаме, без да знаем дали ще се събудим живи. Бомбардировките около нас никога не спират... Останахме си вкъщи, защото няма къде другаде да отидем... Това не е живот. Смъртта би била по-лесна от това“, каза жителят на град Газа Ум Анас ал-Ашкар пред AФП.

Редактор: Дарина Методиева