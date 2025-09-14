Снимка: iStock
Сдружение „Прави добро! Бъди добър!“ решили да направят специална дарителска кампания за началото на учебната година
Остана само едно денонощие до края на лятната ваканция на учениците. Преди началото на новата учебна година и деца, и родители имат нови амбиции и надежди, но за да бъде успешна тя, трябват и материални неща – раница, тетрадки, помагала, пособия, обувки, дрехи.
Ирена Илиева е майка на 3 деца, които и тази година трябва да подготви за училище. Двете ѝ дъщери са ученички, а братчето им е в подготвителна група на детската градина. И двамата родители работят. Пресметнали, че новата учебна година ще им струва повече от една минимална заплата.
„Около 1500 може и да не стигнат, защото са по 150 лева горе-долу за помагала, за детската градина не знам колко пари ще ми трябват, защото не е имало родителска среща още. Облеклото е скъпо, обувки… Всичко е много скъпо. С тези минимални заплати, които са нищо, не можем да си позволим всичко за децата да бъде добре”, разказа Ирена.
Едно семейство, много ученици: Трескавата подготовка за първия звънец
Затова от сдружението „Прави добро! Бъди добър!“ решили да направят специална дарителска кампания за началото на учебната година.
„Аз съм учител и всекидневно работя с деца. Просто с времето разбрах колко е нужна и необходима една такава кампания , защото образованието е едно от най-важните неща. Неща, на които трябва да държим, и затова смятам, че е една от най-важните кампании на нашето сдружение”, каза основателят на сдружението Мая Методиева.
Събират средства, купуват раници, тетрадки, химикалки за 400 семейства от Северозапада.
„Децата са доста повече. Просто това е бройката, която си поставихме за този 15 септември, която, за съжаление, няма да можем да изпълним изцяло, защото тази инициатива е една идея по-слаба от миналогодишната. Определено децата са много повече от тези 400, които сме заложили. Жалко и тъжно е, защото в нашия район животът като цяло е труден и това допълнително затруднява родителите”, обясни Методиева.
Преди 2 дни сред късметлиите да получат пълен комплект раници се оказаха дъщерите на Ирена Илиева - 15-годишната Елеонора и 13-годишната Симона.
„Много ми харесаха тетрадките с голям формат и широки редове. Аз много обичам да пиша на свободно място и широко”, сподели Елеонора.
Сега и децата, и родителите им са спокойни за началото на учебната година и вече мислят върху това дали ще се сбъднат добрите пожелания.
А за тези, които оценяват съучениците си по вещите, които имат, от сдружението „Прави добро! Бъди добър!“ тази година имат послание.
„Марковите дрехи и марковите маратонки не ги правят добри хора. Важното е в днешно време да имаш добро сърце, да си добър човек, да си толерантен, да си разбиращ. Така, че бих им казала, че е модерно да си добър, модерно е да си състрадателен и да си толерантен”, посъветва младите Мая Методиева.
