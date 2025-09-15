Институтът по пътища и мостове в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще вземе проби от асфалта, положен при ремонта на участъка от третокласния път III-813 Драгоман – Габер. Веднага след разпространяването на клип в социалните мрежи за извършваните строителни работи на трасето бе извършен оглед и на експертите от специализираната администрация на АПИ е разпоредено да вземат ядки от положения асфалт.

Предстои от пробите да се установи дали положения до момента пласт върху геомрежата в участък от 5 км отговаря на техническата спецификация за уплътнение и състав на асфалтовата смес, съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

До момента извършените ремонтни дейности не са сертифицирани и на изпълнителя не са извършвани никакви плащания.

Андрей Цеков за АМ „Европа”: Строителството на участъците от магистралата се случиха с нужните темпове по време на кабинета „Денков”

Извършва се превантивен ремонт на общо 23 км от третокласния път III-813 Драгоман – Габер – Владиславци – Круша - Проданча. Срокът на изпълнението му е до края на август 2026 г. Заданието включва дейности по възстановяване на експлоатационното състояние на пътния участък.

Ремонтът на 5-километровия участък Драгоман – Габър е започнал през 2019 г., но поради изтичане на договора за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Софийска област дейностите са прекратени през 2020 г. и ремонтът не е завършен. През 2024 г. е актуализиран проектът за ремонт на пътя и при продължаване на строителните работи е предвидено допълнително влагане на армомрежа под неплътния асфалт за усилване на пътната настилка.

Нова дупка се появи на столичния булевард "Цариградско шосе" (ВИДЕО)

Към момента е положен пласт неплътен асфалтобетон на 5-километровия участък между гр. Драгоман и с. Габер. За тази отсечка е предвидено полагане на армомрежа и три асфалтови пласта – основен асфалтобетон, неплътен асфалтобетон /биндер/ и плътен асфалтобетон /износващ пласт/.

Редактор: Ивайла Митева