-
Пенсионерът-рекордьор по глоби осъди КАТ: Спечели 29 дела и изчисти името си
-
САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици
-
Сбогуваме се с отец Иван от Нови хан
-
Започва ремонт на част от “Хемус”
-
След първия звънец: Институциите затягат мерките за безопасност на пътя
-
Още един град на режим: От колко до колко ще има вода в Ловеч
Според палестински източници израелски танкове са навлезли в сърцето на града
Израелската армия е започнала тази нощ сухопътната си офанзива за окупиране на град Газа. Това съобщава израелското издание „The Jerusalem Post“. Според палестински източници израелски танкове са навлезли в сърцето на града.
След седмици, през които засилваше въздушните удари по град Газа, включително разрушаването на няколко многоетажни сгради, изглежда, че израелската армия започва по-мащабно сухопътно нахлуване. Миналата седмица Израел предприе въздушен удар срещу лидерите на „Хамас“ в Катар, разширявайки мащабите на конфликта в Газа, който засяга все повече райони на Близкия изток.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни