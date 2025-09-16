Израелската армия е започнала тази нощ сухопътната си офанзива за окупиране на град Газа. Това съобщава израелското издание „The Jerusalem Post“. Според палестински източници израелски танкове са навлезли в сърцето на града.

След седмици, през които засилваше въздушните удари по град Газа, включително разрушаването на няколко многоетажни сгради, изглежда, че израелската армия започва по-мащабно сухопътно нахлуване. Миналата седмица Израел предприе въздушен удар срещу лидерите на „Хамас“ в Катар, разширявайки мащабите на конфликта в Газа, който засяга все повече райони на Близкия изток.

