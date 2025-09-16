Испания извика за втори път в рамките на пет дни най-високопоставения дипломат на Израел във връзка с изказвания на израелския външен министър, че премиерът Педро Санчес е „антисемит“ и „лъжец“.

Временният шарже д'афер на Израел Дана Ерлих бе извикана във връзка с „неприемливите думи и позиции на израелския външен министър“, се посочва в изявление на външното министерство.

Израел няма посланик в Испания, откакто правителството на Санчес призна държавата Палестина през 2024 г., предаде АФП.

Испанският премиер с призив Израел да бъде изваден от международния спорт заради Газа

Правителството на Испания е един от най-откритите критици в Европа на израелския премиер Бенямин Нетаняху и неговата военна кампания в Газа, започнала в отговор на атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Мадрид отзова посланика си в Израел миналата седмица, след като обяви нови мерки, целящи „да сложат край на геноцида в Газа“, което допълнително обтегна отношенията.

Израелският външен министър Гидеон Саар наскоро описа Санчес като „антисемит“ и „лъжец“, след като испанският премиер изрази възхищението си от пропалестинските протестиращи, които прекъснаха велосипедното състезание „Вуелта“ в Испания.

На 12 септември Ерлих беше извикан, след като Нетаняху обвини Санчес в подбуждане към геноцид срещу Израел.

