Испанският премиер Педро Санчес призова Израел да бъде изключен от международни спортни състезания, докато продължава „варварството“ в Газа. Същевременно испанското правителство обяви, че е прекратило договор за близо 700 милиона евро за израелски ракетни установки.

Масови безредици прекъснаха последния етап от колоездачната Обиколка на Испания

Изявлението идва дeн, след като протест в подкрепа на Палестина в Мадрид прекрати колоездачната обиколка на Испания. Санчес защити демонстрантите, а негови критици го обвиниха, че позори страната пред света.

Израел реагира остро, наричайки позицията на испанския премиер „антисемитска атака“ и забрани на двама негови министри да влизат в страната.

