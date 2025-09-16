Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 16-годишно момче за грабеж над 17-годишен младеж, при който е използвана заплаха с нож.

Случаят е от 15 септември от района на подлеза на метростанция „Сердика“ в София. Според разследването обвиняемият е непълнолетен. Той е отнел 150 лева от владението на младо момче, като е използвал заплаха. Обвиняемият насочил нож към младежа и му казал: „Давай парите, едно намушкване и си дотам“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 10 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 48 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Редактор: Цветина Петкова