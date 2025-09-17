Любопитна сцена се появи на една от горските поляни на територията на Държавно ловно стопанство “Кричим”, съобщават от ЮЦДП-Смолян. На снимки и видео, заснети от фотографа на дивата природа инж. Цветомир Цолов, се вижда огромно сърце, изрисувано от храната, с която се подхранват елените лопатари.

Фигурата бързо привлича вниманието на животните и насред горската идилия се оформя невиждан спектакъл. Десетки мъжки лопатари обикалят около сърцето в навечерието на своя любовен период.

С края на горещия сезон идват най-специалните дни за елените. На закътани места в горската шир мъжкарите се впускат в люти битки за вниманието на женските. Реват, бият се, понякога до крайно изтощение.

С първите битки на тези красиви животни започва така нареченото “сватбуване” при лопатарите, което ще се състои съвсем скоро.