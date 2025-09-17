Снимка: iStock
Четиринадесет служители на реда бяха ранени, докато разчистваха пътна барикада
Около 1400 туристи бяха евакуирани от Мачу Пикчу заради протест в района на прочутия археологически обект в Перу, предаде "Франс прес", като се позова на властите.
Демонстранти, настояващи нова компания да поеме автобусната връзка между най-близката железопътна гара и Мачу Пикчу, влязоха в сблъсъци с полицията. Четиринадесет служители на реда бяха ранени, докато разчистваха пътна барикада.
Пиян мъж опита да счупи с чук прочутия 12-ъгълен камък в Перу
🚨 | Lo que está pasando en Cusco es DEMENCIAL, están por destruir el turismo en Cusco y Machu Picchu, acaban de DESTROZAR varios trenes y los rieles para que no circulen, dejando varados a MILES de turistas. No contentos con joder la Minería, los ZDM ahora van por el turismo. pic.twitter.com/uR8SAdN4Q5— Carlo Martin (@Liberfach0) September 17, 2025
Властите успяха да евакуират около 1400 туристи, но 900 други останаха блокирани в района.
Предстои среща между представители на правителството и синдикатите в опит да бъде намерено решение, което да удовлетвори демонстрантите.
Обект на световното наследство на ЮНЕСКО от 1983 г., Мачу Пикчу посреща на ден средно по 4500 души, сред които много чужденци, според официални данни.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни