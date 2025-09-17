Основният заподозрян по нашумелия случай с изчезването на Маделин Маккан беше освободен от затвора в Германия, където изтърпяваше присъда за несвързано сексуално престъпление. Кристиан Брюкнер беше изведен от затвора от своя адвокат. Той не беше уловен от камерите в автомобила, но полицията потвърди, че е напуснал затвора Зенде край Хановер.

Изчезналата преди 13 години Мадлин Маккан най-вероятно е била убита

Германските прокурори за първи път посочиха Кристиан Брюкнер като заподозрян през 2020 г., когато той вече излежаваше присъдата си за изнасилване на 72-годишна жена в Прая да Луж - португалския регион Алгарве, където Маккан изчезна. Брюнкер беше осъден за изнасилването през 2005 г. Той има присъди и за малтретиране на деца и трафик на наркотици.

След освобождаването си от затвора Зенде ще носи електронна гривна за проследяване.

Main suspect in British toddler Madeleine McCann's disappearance set to be released

Германският гражданин, на 48 години, никога не е бил обвинен в престъпление, свързано със случая Маккан. Той отрича да има каквото и да е участие.

През 2023 г. разследващи извършиха претърсвания близо до водоема Баражем до Араде, на около 30 мили от Прая да Луж. Брюкнер е пребивавал в района на Прая да Луж между 2000 и 2017 г. и е имал снимки и видеозаписи на себе си в близост до водоема.

Feel like it's time to get back at it.



🔎 Madeleine McCann has been missing 18 years.



Gerry McCann told police he entered via a locked door.

Kate left the twins alone to raise the alarm.



➡️ 15/19 DNA markers found in the hire car boot

➡️ Blood behind the sofa in 5A

No…

През октомври миналата година Брюкнер беше оправдан от германски съд по несвързани обвинения в сексуални престъпления, за които се твърдеше, че са извършени в Португалия в периода между 2000 и 2017 г.

Поради разликите в правните системи, германските власти подозират Брюкнер в убийство във връзка с Маделин Маккан, докато британската полиция продължава да третира изчезването ѝ като случай на изчезнало лице.

Полицията във Великобритания, Германия и Португалия, която е идентифицирала Брюкнер като основен заподозрян, отдавна търси доказателства, които да го свържат окончателно със случая.

Финансирането на разследването на лондонската полиция „Операция Грейндж“ възлиза на над 13,2 милиона паунда от 2011 г. насам. През април бяха осигурени още 108 000 паунда от правителството.

Christian Brueckner walks free: Madeleine McCann chief suspect leaves prison this morning... with prosecutors fearing he will immediately flee the country and never be seen again

Маккан, която тогава беше на три години, изчезна от спалнята си във ваканционен курорт, докато родителите ѝ са вечеряли на метри оттам.

49-годишният Брюкнер е живял в Алгарве между 1995 и 2007 г., където, според съдебни документи, видени от "Ройтерс", е обирал хотели и ваканционни апартаменти.

Родителите на Маккан продължават да водят кампания за откриването на дъщеря им, която сега би била на 22 години, и всяка година издават изявление по случай годишнината от изчезването ѝ.

„Обичаме я много и ни липсва безкрайно много“, написаха те на уебсайта си.

