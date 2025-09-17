Водолази успешно са открили и спасили артефакти от кораба, двойник на „Титаник“ – „Британик“. Това се случва за пръв път след потъването на океанския лайнер близо до гръцкия остров Кеа в Егейско море преди повече от век, вследствие на сблъсък с мина по време на Първата световна война, съобщиха в. „Катимерини“ и „Асошиейтед прес”.

Министерството на културата на Гърция съобщи в понеделник, че група от 11 дълбоководни водолази е провела през май мисия по спускане и изследване на намиращите се на дълбочина от 120 метра останки на „Британик“, за да спаси намиращите се там артефакти. Част от откритите предмети са корабната камбана, навигационна лампа, посребрени подноси от първа класа, керамични плочки от турска баня, пътнически бинокъл и порцеланова мивка от каюти от втора класа.

► Корабът "Британик" на „Уайт Стар Лайн“ е изведен за плаване през 1914 г. и е бил проектиран като луксозен круизен лайнер, но предназначението му е сменено и е използван като болничен кораб по време на Първата световна война.

► На 21 ноември 1916 г. по време на курс към остров Лемнос „Британик“ се натъква на мина и потъва край остров Кеа, на около 75 километра югоизточно от Атина. Корабът потъва за по-малко от час, като 30 от над 1000-та пътници на борда му загиват, тъй като спасителните лодки, в които се намират, са ударени от все още въртящите се витла на плавателния съд.

Спасените до момента артефакти се съхраняват в гръцката столица Атина, а по-късно ще бъдат включени в постоянната колекция на нов музей за подводни антики, който се изгражда на пристанището на Пирея. Музеят ще разполага със специална секция, посветена на Първата световна война, в която артефактите от „Британик“ ще имат основно място, информира „Асошиейтед прес”.

Редактор: Цветисиана Костова